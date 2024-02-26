Экс-вингер молодежной сборной Украины Максим Хлань снова пополнил свой голевой задел в Польше. Смотрите видео голов на "Футбол 24".

Польша, Дивизион 1, 20-й тур

Знич Прушкув – Лехия – 0:2

Голы: Хлань, 35, 51

Удаление: Нагамацу, 44 (Знич Прушкув, красная карточка)

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Продолжает блистать во втором дивизионе Польши украинский вингер Максим Хлань. В очередном матче Дивизиона 1 его Лехия на выезде уверенно одолела Знич Прушкув. Приятно, что героем встречи стал именно наш земляк. Экс-полузащитник Зари оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов.

Победа позволила Лехии набрать 38 очков и подняться в топ-3 чемпионата. От лидеров – Арки и Тихи – гданьцев отделяет лишь 2 пункта.

Напомним, Хлань в текущем сезоне провел за польский клуб 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста. Его контакт с Лехией действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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