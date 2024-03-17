Український захисник Олексій Ларін став гравцем Істіклола, повідомляє клубна прес-служба.

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29-річний оборонець приєднався до таджицької команди з узбецького Нефтчі у статусі вільного агента, підписавши контракт до 31 грудня 2024 року.

До слова, Ларін раніше вже виступав за Істіклол – з 2019 по 2021 роки. Він тричі ставав чемпіоном Узбекистану, вигравав Кубок і Суперкубок країни.

Нагадаємо, Олексій – вихованець Дніпра, де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. З 2017 по 2018 рр. виступав за болгарський Дунав Русе. Згодом повернувся в Україну в Арсенал-Київ. З Істіклолу перейшов спочатку у Пахтакор, з яким виграв Суперкубок Таджикистану (2022), а потім в Нефтчі. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.

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