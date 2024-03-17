Украинский защитник Алексей Ларин стал игроком Истиклола, сообщает клубная пресс-служба.

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29-летний футболист присоединился к таджикской команде из узбекского Нефтчи в статусе свободного агента, подписав контракт до 31 декабря 2024 года.

К слову, Ларин ранее уже выступал за Истиклол – с 2019 по 2021 гг. Он трижды становился чемпионом Узбекистана, выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, Алексей – воспитанник Днепра, где и начал профессиональную карьеру в 2011 году. С 2017 по 2018 гг. выступал за болгарский Дунав Русе. Впоследствии вернулся в Украину в Арсенал-Киев. Из Истиклола перешел сначала в Пахтакор, с которым выиграл Суперкубок Таджикистана (2022), а затем в Нефтчи. Transfermarkt оценивает игрока в 350 тысяч евро.

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