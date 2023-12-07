– Розкажіть про ексхавбека Шахтаря та Манчестер Сіті Фернандіньо, який грає за Атлетіко Паранаенсе. Він в хорошій формі перебуває?

– Він у повному порядку. Людина грала в Манчестер Сіті, це зірка світового рівня. Спілкувалися з ним, він питав мене про сім'ю, про Україну, Металіст. У Фернандіньо тут в академії грає його син, який народився у Донецьку. Він у команді U-13.

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– В інтернеті з'явилося ваше спільне фото з Марлосом, який грав за Металіст, Шахтар та збірну України. Спілкуєтесь з ним?

– Марлос запросив мене подивитися разом гру основної команди «Атлетіко Паранаенсе». Він також цікавиться тим, як моя сім'я, які новини про Україну. Він вже не грає за основну команду «Атлетіко», але офіційно поки що не оголошував про завершення кар'єри, – цитує Воронова портал Український футбол.

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