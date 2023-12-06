Екс-тренер Ракува Марек Папшун може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Греції.

Польський фахівець успішно працював з Ракувом з 2016 по 2023 роки. В минулому сезоні Марек Папшун привів свою команду до першої перемоги в чемпіонаті Польщі.

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Після відходу з "медаліків" 49-річний наставник вирішив взяти невелику відпустку. У вересні він був серйозним кандидатом на посаду головного тренера збірної Польщі, втім, ця робота дісталася іншому фахівцю.

Як інформує Meczyki, ОФІ Крит зацікавлений у послугах Марека Папшуна. В польському тренері бачать заміну для Валдаса Дамбраускаса, якого хочуть замінити через невтішні результати. ОФІ виграв лише чотири з 14 матчів у всіх турнірах, а в минулі вихідні зазнав поразки 0:4 від Панатінаїкоса.

Команда наразі посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату Греції після 13 турів, набравши 15 очок.

Варто нагадати, що преса повідомляла про інтерес до Марека Папшуна з боку Динамо та Шахтаря.

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