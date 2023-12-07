– Расскажите об эксхавбеке Шахтера и Манчестер Сити Фернандиньо, играющем за Атлетико Паранаэнсе. Он находится в хорошей форме?

– Он в полном порядке. Человек играл в Манчестер Сити, это звезда мирового уровня. Общались с ним, он спрашивал меня о семье, об Украине, Металлисте. В Фернандиньо здесь в академии играет его родившийся в Донецке сын. Он находится в команде U-13.

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– В интернете появилось ваше совместное фото с Марлосом, игравшим за Металлист, Шахтер и сборную Украины. Общаетесь с ним?

– Марлос пригласил меня посмотреть вместе игру основной команды «Атлетико Паранаэнсе». Он также интересуется тем, как моя семья, какие новости об Украине. Он уже не играет за основную команду «Атлетико», но официально пока не объявлял о завершении карьеры, – цитирует Воронова портал Украинский футбол.

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