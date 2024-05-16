Футбольний клуб Ужгород планує відновлення виступів, повідомляє Sport.ua.

Бакалов офіційно очолив клуб Другої ліги – екс-тренер Львова та ЛНЗ нещодавно покинув Рух

Закарпатці, які у сезоні 2021/22 були представлені у Першій лізі, призупинили свої виступи після російської агресії. За інформацією джерела, Ужгород хоче бути представлений у Другій лізі.

Також виявили бажання виступати у цьому дивізіоні й другі команди Полісся, Олександрії та Буковини. Окрім того, ведуться перемовини на цю тему з Ворсклою та Колосом. Під питанням подальша участь Кременя-2.

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