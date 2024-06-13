У четвер, 13 червня, Gazzetta dello Sport оголосила про призначення Абате на посаду головного тренера Тернани. Колишній гравець збірної Італії працюватиме з командою, яка наприкінці попереднього сезону вилетіла із Серії В. До цього Абате два роки тренував молодіжну команду (Прімаверу) Мілана.

Мілан офіційно оголосив про призначення Фонсеки

На чолі молодіжної команди "россонері" Абате дійшов до фіналу і півфіналу Молодіжної ліги. Учора у своєму Instagram Іньяціо оголосив про прощання з Міланом. Офіційне оголошення про призначення в Тернану має відбутися найближчим часом.

Абате ставав чемпіоном Італії у складі Мілана в 2011 році і доходив до фіналу Євро-2012 у складі збірної Італії.

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