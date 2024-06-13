"За день до старту Євро-2024 національна збірна України провела відкрите тренування на стадіоні BRITA Arena, що розташований у місті Вісбаден – адміністративному центрі землі Гессен.

На офіційний захід Євро завітали майже п'ять тисяч уболівальників, більшість з яких – українці, які були вимушені залишити рідну державу через повномасштабне вторгнення російських терористів.

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Перед початком тренування прем'єр-міністр землі Гессен Борис Райн привітав збірну України в центрі поля: "Я дуже радий, що Україна вийшла на чемпіонат Європи з футболу в Німеччині. Україна належить до Європи та європейської футбольної родини. Я сподіваюся, що ігри, які проводить збірна України, можуть трохи розрадити людей удома, а також їхніх співвітчизників, які змушені були приїхати до нас, у важкі часи. Всі українці в гостях у друзів – під час Євро й не тільки. Я бажаю Україні успіху на чемпіонаті Європи! Слава Україні!" – сказав Райн у четвер на відкритому тренуванні збірної України на BRITA Arena у Вісбадені.

Наставник збірної України Сергій Ребров подякував гостинним господарям Євро: "Ми вже вдячні Німеччині, яка є нашим важливим партнером. Ми вдячні за можливості, надані нам для тренування та гри, й щиро дякуємо всім уболівальникам, які прийшли підтримати нас. Слава Україні!"

Після спільного виконання Гімну України з уболівальниками, присутніми на BRITA Arena, "синьо-жовті" розпочали тренування. Усі вправи, які виконували гравці, уболівальники супроводжували оплесками та підбадьорливими вигуками. Фани гучно скандували імена своїх улюбленців: "Мудрик, Ярмоленко, Лунін, Зінченко, Таловєров, Судаков…". Фактично кожен із гравців почув своє ім’я сьогодні багато разів. Так само жваво палкі вболівальники збірної реагували на кожен влучний удар, класний сейв чи майстерний прийом м’яча.

Присутність глядачів жодним чином не вплинула на робочий план тренування. Крім тримання м’яча у квадратах, збірники мали й тактичні завдання, зокрема виконували пасинг із завершенням, удари по воротах після передач, а також попрацювали в ігрових серіях «сім на сім».

У тренуванні взяли участь 25 гравців – усі, крім Віталія Миколенка, якому вчора було зроблено МРТ. За словами головного лікаря національної команди Романа Жолобайлюка, обстеження показало, що Віталію вдалося уникнути найгірших наслідків після підкату молдовського захисника. Відтак медичний штаб розпочав активну реабілітацію гравця, що дає нам сподівання побачити Миколенка на полі в матчах Євро-2024.

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Після завершення роботи на полі гравці приділили увагу вболівальникам, роздавши автографи та зробивши чимало селфі на прохання фанів. Звісно, дуже важко задовольнити інтерес усіх, особливо, коли їх приходить майже п'ять тисяч, однак хлопці нікуди не поспішали і пройшли всю лінію фанів з одного боку поля, а Олександр Зінченко навіть швидко перебіг на протилежну бровку, де було менше вболівальників, й також зробив селфі та залишив автограф багатьом із них.

На виїзді зі стадіону українці проводжали свою команду незліченним числом синьо-жовтих прапорів та вигуками "Слава Україні!": уже з першого свого повноцінного дня на Євро-2024 збірна України відчула потужну підтримку та любов своїх уболівальників, водночас відчувши особливий статус фінального турніру", – повідомляє прес-служба УАФ.

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