– У сезоні 2023/24 Кудрівка-Нива грала в Першій лізі, а ФК Кудрівка – в Другій. Як буде в наступному чемпіонаті?

– Відбудеться злиття двох команд у єдиний клуб – ФК Кудрівка, який візьме участь у Першій лізі 2024/25. У найближчий четвер на засіданні тренерського штабу та дирекції буде визначено, хто з гравців залишиться в нашій команді з обох команд і буде офіційно сформовано оновлений штаб.

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– На сьогодні можна сказати щось про долю гравців і тренерів друголігового ФК Кудрівка?

– Головний тренер Василь Баранов ввійде у штаб першолігової ФК Кудрівка під керівництвом Романа Локтіонова. Також увійде в штаб асистент головного тренера Тарас Когут – він буде відповідати за фізичну складову, а також адміністратор Сергій Данюк.

Стосовно гравців, як я вже казав, рішення буде ухвалюватися на тренерській нараді в четвер. Уже зараз можу сказати, що з друголігового складу в першоліговий будуть переведені молоді захисник Васько, півзахисник Євтушенко та нападник Легостаєв, які гарно проявили себе в минулому сезоні. Щодо інших гравців, тренерський штаб визначається. Є питання, будемо обговорювати, – поділився Солодаренко в інтерв'ю Українському футболу.

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