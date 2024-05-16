Украинский клуб, который стал на паузу из-за войны, планирует возвращение в ПФЛ – еще 5 команд на подходе
18:32 - Читати українською
Вторая лига продолжает формировать список участников на новый сезон.
Футбольный клуб Ужгород планирует возобновление выступлений, сообщает Sport.ua.
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Закарпатцы, которые в сезоне 2021/22 были представлены в Первой лиге, приостановили свои выступления после российской агрессии. По информации источника, Ужгород хочет быть представлен во Второй лиге.
Также изъявили желание выступать в этом дивизионе и вторые команды Полесья, Александрии и Буковины. Кроме того, ведутся переговоры на эту тему с Ворсклой и Колосом. Под вопросом дальнейшее участие Кремня-2.
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