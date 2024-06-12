"Закон про мобілізацію. З липня місяця людей будуть зупиняти на вулицях і так далі. Ми не можемо нашим людям забезпечити безпеку, в нас немає таких важелів, щоб забронювати їх. УАФ, на жаль, для футболістів нічого не зробила. Ми просто не зможемо з цим боротись.

Чемпіон Другої ліги може знятися зі змагань – відома причина

Десь автобус зупинять дорогою на тренування чи гру, і всій команді випишуть повістки. Що ми будемо з цим робити далі? Тільки через те, що ми не можемо забезпечити людям нормальну роботу, і в будь-який момент ключових гравців можуть забрати в армію. Нікуди дітись, це війна.

Це вже остаточне рішення? Так. Ну, ми попросили на рік. Може за цей час війна закінчиться, побачимо. Що маємо на увазі? Щоб за нами залишили місце в ПФЛ на рік, хоча б у Другій лізі. В Першій лізі за нами ніхто не зарезервує, зрозуміло. Іншого виходу немає, на жаль.

Зараз і в інших клубах таке почнеться, це сто відсотків, коли прийде липень. Ви ж розумієте, що не всі футболісти хочуть йти у військкомати. А ми не можемо їх змусити, хоча у нас всі підлягають мобілізації. Що я буду робити з цим? Ми ж не можемо їм зробити відтермінування мобілізації, в нас нема таких важелів. Нас не можуть забронювати. От тільки через це знімаємось.

Клуб функціонує. Будемо допомагати діткам, у нас є договір. Наші дітки їздять в Кагарлик на тренування. ЗСУ, звісно, продовжимо допомагати. Дорослу команду розпустили. Ми їм запропонували, коли відкриється трансферне вікно, щоб вони переходили. Думаю, завдяки грі за Дружбу вони собі знайдуть місце. Так краще, ніж потім знятись посеред сезону. Хоч для нас це й дуже болюче рішення, бо щойно виграли Другу лігу й піднялися в Першу. Ми ж цю команду ростили ще з аматорського футболу. Але така ситуація в країні", – поділився Дегтяренко в коментарі Tribuna.

ЮКСА тріумфально вийшла у Першу лігу, розбивши МФК Металург, Звягель дотис Хуст і відправив закарпатців у 3-й дивізіон