Євро-2024, група F. Розклад матчів

Туреччина – Грузія – 18 червня, 19:00 – Сігнал Ідуна Парк (Дортмунд).

Португалія – Чехія – 18 червня, 22:00 – Ред Булл Арена (Лейпциг).

Грузія – Чехія – 22 червня, 16:00 – Фолькспаркштадіон (Гамбург).

Туреччина – Португалія – 22 червня, 19:00 – Сігнал Ідуна Парк (Дортмунд).

Грузія – Португалія – 26 червня, 22:00 – Фелтінс Арена (Гельзенкірхен).

Чехія – Туреччина – 26 червня, 22:00 – Фолькспаркштадіон (Гамбург).

Португалія

Рейтинг ФІФА: 6 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіони (2016).

Головний тренер: Роберто Мартінес.

Капітан: Кріштіану Роналду.

Ключовий гравець: Кріштіану Роналду.

Португалія вже традиційно вважається серйозним претендентом в усіх міжнародних змаганнях, чи то Євро, чи то чемпіонат світу. Але на Євро-2024 багато хто називає саме португальців фаворитами турніру. Сприяє цьому фантастичне проходження кваліфікації: 10 перемог у 10 матчах, різниця голів – 36:2. Щоправда, зазнаватись також не слід, адже в суперниках були Словаччина, Люксембург, Ісландія, Боснія і Герцеговина та Ліхтенштейн.

Зміни, які вніс Роберто Мартінес після того, як очолив "селесао", дійсно відчутні. Його попередник, Фернанду Сантуш, полюбляв грати від захисту, що принесло свої плоди на Євро-2016, а от на інших турнірах після цього португальці не виходили далі 1/4 фіналу.

Покоління в Португалії підібралось дійсно фантастичне. Надійний воротар – Діогу Кошта та лінія оборони з наддосвідченим Пепе, який і в 41 може зупинити будь-кого, зірковими Рубеном Діашем та Жоау Канселу, і ще більш зірковий півзахист з Бернарду Сілвою та Бруну Фернандешем. У лінії атаки також різноманіття: тут і надшвидкий Рафаел Леау, і результативний Діогу Жота, і здатний тонко зіграти Жоау Феліш або бомбардир з ЧС-2022 – Гонсалу Рамуш.

Забивати та віддавати тонкі передачі, накручувати по кілька суперників у цій команді може фактично будь-хто. У складі не обійшлось без сенсацій – місце у заявці знайшлось 21-річному Франсішку Консейсау, який відіграв лише 2 поєдинки за національну збірну.

Окремо виділяється ж, звісно, Кріштіану Роналду, для якого це, напевне, останній шанс виграти трофей у складі збірної. Навіть у свої 39 Кріш голодний до трофеїв, але іноді його бажання перемагати будь-що може випливати команді боком. Якщо ж це грамотно використовувати та не давати Роналду перетягнути ковдру на себе, цілком можна замахнутись навіть на чемпіонство – таланту та досвіду цій Португалії точно не бракуватиме.

Орієнтовний склад: Діогу Кошта – Далот, Рубен Діаш, Пепе, Канселу – Палінья – Бернарду Сілва, Фернандеш – Жота, Роналду, Леау.

Прогноз: півфінал.

Чехія

Рейтинг ФІФА: 36 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: чемпіони (як збірна Чехословаччини – 1976), друге місце (1996).

Головний тренер: Іван Гашек.

Капітан: Томаш Соучек.

Ключовий гравець: Патрік Шик.

Збірна Чехії переживає далеко не найкращі часи, але цю команду точно не можна недооцінювати. За прикладом далеко йти не треба – на минулому Євро чехи вийшли з групи, де суперниками були Хорватія, Англія та Шотландія, а в 1/8 фіналу вибили Нідерланди, зупинившись на стадії чвертьфіналу.

Потрапити на Євро-2024 допомогла і відверто слабка група. Чехія та Албанія набрали по 15 очок, кваліфікувавшись напряму, відправивши Польщу боротись за путівку шляхом плей-офф. Зіркових гравців у Чехії не так і багато. Одразу згадуються екс-одноклубники Ярмоленка у Вест Хемі – Томаш Соучек та Владімір Цоуфал, а також нападники Байєра – Патрік Шик та Адам Гложек.

Важливими чеснотами цієї збірної Чехії є непоступливість, організованість, вміння закритись і відстояти результат, коли це необхідно. На таких турнірах як Євро цього може бути достатньо, аби вибратись у стадію плей-офф.

Орієнтовний склад: Станек – Цоуфал, Крейчі, Голеш, Гранац, Доудера – Соучек, Провод, Гложек – Шик, Кухта.

Прогноз: виліт в 1/8 фіналу.

Туреччина

Рейтинг ФІФА: 40 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: третє місце (2008).

Головний тренер: Вінченцо Монтелла.

Капітан: Хакан Чалханоглу.

Ключовий гравець: Хакан Чалханоглу.

Туреччина лише вшосте у своїй історії вийшла на чемпіонат Європи. Кваліфікація далась не дуже просто. За цей час турки змінили головного тренера – Штефана Кунца на посаді замінив Вінченцо Монтелла, що дало результат. Саме після приходу "Аероплана" Туреччина сенсаційно перемогла Хорватію на виїзді, розбила Латвію та розписала нічию з Уельсом, посівши в підсумку перше місце.

Склад збірної Туреччини досить цікавий та має кілька яскравих гравців. По-перше – лідер команди Хакан Чалханоглу. Хавбек Інтера є ключовим гравцем, а його вміння пробити з будь-якої дистанції чи знайти партнерів подачею зі штрафного чи кутового точно завдасть чимало клопоту будь-якому супернику.

Виділяється і партнер Луніна по Реалу Арда Гюлер. 19-річний турок, навіть пропустивши чималу частину сезону, зумів забити 6 голів за мадридців. Не можна не відзначити Кенана Їлдіза – 19-річний вінгер / форвард Ювентуса поступово завойовує своє місце у національній збірній та разом з Гюлером може стати наступним лідером Туреччини.

Попри те, що в турків є достатньо технічних виконавців, проблеми з обороною нікуди не зникли. Це дуже висвітлив спаринг з Австрією в березні, коли Туреччину винесли вперед ногами (1:6). Команді дуже важко грати під пресингом суперника. Трапляються помилки захисників при стандартах, що може коштувати очок в матчах з такими організованими суперниками як та ж Чехія.

Орієнтовний склад: Чакир – Челік, Демірал, Бардакчі, Кадіоглу – Озджан – Гюлер, Кахведжі, Чалханоглу, Актюркоглу – Їлмаз.

Прогноз: виліт в 1/8 фіналу.

Грузія

Рейтинг ФІФА: 75 місце

Найкращий результат на чемпіонатах Європи: дебют на груповому етапі (2024).

Головний тренер: Віллі Саньйоль.

Капітан: Гурам Кашія.

Ключовий гравець: Хвіча Кварацхелія.

Єдиний дебютант чемпіонатів Європи на цьогорічному форумі. Шлях на континентальну першість був важким, адже Грузія посіла лише четверте місце в групі з Іспанією, Шотландією та Норвегією. Допоміг, як і Україні, шлях плей-офф кваліфікації завдяки вдалим виступам у Лізі націй. Там Грузія впевнено перемогла Люксембург (2:0), а у фіналі здолала Грецію в серії пенальті.

Головним автором цього успіху можна сміливо назвати Віллі Саньйоля. Екс-захисник збірної Франції очолив грузинів у лютому 2021 року та зміг вивести команду до дивізіону B в Лізі націй. Це допомогло Грузії в майбутньому, а саме потрапити в плей-офф кваліфікації до Євро-2024. Французький наставник вніс важливу корективу – його підопічні стали грати в три центральних захисники, від чого результати стрімко пішли вгору.

Проте оборона Грузії є її найбільшим недоліком. У відборі до Євро грузини не пропустили лише в матчі з Кіпром. Хоча у плей-офф ні Люксембург, ні Греція не змогли вразити ворота Мамардашвілі, але на чемпіонаті Європи суперники будуть трохи вищі ґатунком.

Очікувати, що Грузія досягне якихось висот на Євро-2024, не варто, але списувати з рахунків точно не слід. Той же Хвіча Кварацхелія може накрутити будь-якого суперника, а з допомогою партнерів реально і створити сенсацію. Не обійшлось і без сліду України – за збірну Грузії заявлений Георгій Цітаішвілі, який мав можливість грати і за "синьо-жовтих", а також захисник Шахтаря Георгій Гочолейшвілі.

Орієнтовний склад: Мамардашвілі – Какабадзе, Квіркелія, Кашія, Двалі, Шенгелія – Кочорашвілі, Кітеішвілі, Чакветадзе – Мікаутадзе, Кварацхелія.

Прогноз: невихід з групи.

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