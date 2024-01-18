"Основна команда Байєра зараз виглядає дуже потужно. Хаві Алонсо зібрав дуже хорошу команду, в якій панує переможна атмосфера. Я вважаю, що у нас дуже хороші шанси здобути чемпіонський титул.

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Я вже брав участь у тренуваннях основної команди. І зіграв одну товариську гру проти Алеманії на початку вересня. Ми перемогли з рахунком 4:2. Для мене це був великий досвід. Хаві Алонсо постійно залучає молодих футболістів до тренувань з першою командою", – розповів Степанов у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Степанов – вихованець Шахтаря. До табору "фармацевтів" перебрався у серпні 2022-го. У поточному сезоні забив за Байєр U-17 у 16 матчах дев'ять голів і віддав один асист. У складі юнацької збірної України дебютував у жовтні 2023 року та провів три гри (3 голи).

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