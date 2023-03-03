Металіст 1925 підписав 17-річного нападника
3 березня 13:41 - Читать на русском
Форвард Денис Горбач офіційно став частиною Металіста 1925.
Металіст 1925 у своєму Telegram-каналі повідомив про трансфер нападника Дениса Горбача.
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17-річний форвард є вихованцем київської КДЮСШ Чемпіон, за яку відзначився 6 голами у 21 поєдинку.
Горбач гратиме за юнацьку команду Металіста 1925 під 19 номером. На дорослому рівні нападник ще не має досвіду виступів.
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