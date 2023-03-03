Металіст 1925 у своєму Telegram-каналі повідомив про трансфер нападника Дениса Горбача.

Металіст 1925 попрощався з бразильцем, який був клієнтом агенції тренера харків'ян

17-річний форвард є вихованцем київської КДЮСШ Чемпіон, за яку відзначився 6 голами у 21 поєдинку.

Горбач гратиме за юнацьку команду Металіста 1925 під 19 номером. На дорослому рівні нападник ще не має досвіду виступів.

Діалло ефектним голом вивів Сенегал у півфінал молодіжного КАН – ідеальна серія "левів Теранги"