Украинский вратарь Максим Воронов подписал профессиональный контракт с Атлетико Паранаэнсе, сообщает Base do Furacao.

Металлист 1925 подписал 17-летнего нападающего

17-летний футболист заключил соглашение с "красно-черными" на четыре года. Воспитанник Металлиста участвовал в некоторых матчах клуба еще в прошлом году, однако лишь сейчас смог официально оформить сотрудничество. Свой первый сезон наш соотечественник проведет в составе молодежной команды.

К слову, за Атлетико Паранаэнсе, который завершил прошлый сезон чемпионата Бразилии на шестой строчке, ныне выступает экс-полузащитник Шахтера Фернандиньо.

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