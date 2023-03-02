Кубок африканських націй U-20, 1/4 фіналу

Сенегал U-20 – Бенін U-20 – 1:0

Гол: Діалло, 51

"Леви Теранги" провели ідеальний груповий етап молодіжного КАН: не пропустили жодного гола у 3 матчах і забили аж 8. Суперником у першому матчі плей-офф був Бенін.

Діалло допоміг Сенегалу достроково вийти у чвертьфінал молодіжного Кубка Африки – вінгер Динамо організував гол

У поєдинку не було багато моментів, тож все міг вирішити один влучний постріл. Так і сталось. Камара на 51 хвилині подав зі штрафного, а Діалло відкрився на дальній та в стрибку переправив сферу у ворота. Це був єдиний гол у зустрічі. Представника Динамо замінили на 90+2 хвилині, щоб потягнути час.

У півфіналі Кубка африканських націй молодіжна команда Сенегалу зійдеться з переможцем пари Конго U-20 – Туніс U-20. Ця дуель відбудетьс завтра, 3 березня.

Відео гола Діалло: