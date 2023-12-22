18-летний Панченко попал в сферу интересов сразу трех клубов из Германии, сообщает Telegram-канал Legioners.UA.

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Речь идет об Унионе Берлин из Бундеслиги, а также представителях второй Бундеслиги – Ганновере и Айнтрахте Брауншвейге. Пока никакой конкретики нет.

Добавим, что в текущем сезоне Панченко провел 7 матчей за Рух U-19, в том числе 4 из них в Юношеской лиге УЕФА (1 гол). Еще 3 поединка Сергей сыграл за Рух-2 во Второй лиге (1 результативная передача).

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