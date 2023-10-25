Молодь Руха переграла суперників з Боснії та Герцеговини (1:3) у матчі-відповіді плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Звіт читайте на "Футбол 24".

Юнацька ліга УЄФА 2023/24, шлях чемпіонів

Сараєво U-19 – Рух U-19 – 1:3 (за сумою двох матчів – 2:4)

Голи: Бездроб, 4 – Панченко, 24, Квас, 65, Пастух, 84

Нереалізований пенальті: Касарда, 27

Перший матч завершився нічиєю, тому на сьогодні збереглася максимальна інтрига. Рух пропустив першим, провалившись у центрі поля. Боснійці вивели Бездроба на удар, а той використав грубу помилку голкіпера – Бакус пропустив у ближній кут.

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У середині тайму львів'яни відігралися. Пройшла зразкова атака у дві передачі: Турко закинув з глибини на фланг, Поповський прострілив вздовж воріт, а Панченко загнав м'яч у сітку.

Через кілька хвилин Рух організував схожу за стилістикою атаку з закиданням Турка. Федор увірвався в штрафний майданчик і був збитий воротарем. Арбітр призначив пенальті, однак Касарда не реалізував 11-метровий.

Далі продовжувалася рівна гра з моментами на обох кінцях поля. Нурковіч і Федор обмінялися гострими ударами зі штрафних: боснієць влучив у Бакуса, а наш хавбек струсонув каркас воріт.

Жодна з команд не могла заволодіти ініціативою. Але на 65 хвилині Рух забив вирішальний гол, побудувавши вертикальну атаку. Пастух протягнув м'яч і за ідеальною траєкторією підключив Кваса, а той спокійно переграв голкіпера.

Сараєво великими силами пішло в атаку та спробувало вирвати нічию, однак українці майстерно відзахищалися та зняли всі питання третім голом. Федор проштовхнув м'яч на Пастуха, а капітан перекинув через воротаря. Рух переміг і вийшов у наступний раунд, де суперником стане данський Мітьюлланд.