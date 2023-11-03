Український форвард переживає жахіття в Англії – до мізерної практики додалася важка травма
16:02 - Читать на русском
Микола Кухаревич зовсім не так уявляв собі адаптацію в англійському Чемпіоншипі.
Український легіонер Суонсі понад місяць не потрапляв до заявки команди. Головний тренер "лебедів" Майкл Дафф розкрив проблеми Кухаревича.
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"Мико може пропустити ще 4-6 тижнів. Думаю, це бічна зв'язка коліна", – цитує Даффа прес-служба валлійського клубу.
Нагадаємо, влітку Суонсі заплатив французькому Труа за Кухаревича 2 млн євро. Українець провів на полі близько 140 хвилин і відзначився одним голом.
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