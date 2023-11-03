Николай Кухаревич совсем не так представлял себе адаптацию в английском Чемпионшипе.

Украинский легионер Суонси больше месяца не попадал в заявку команды. Главный тренер "лебедей" Майкл Дафф раскрыл проблемы Кухаревича.

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"Мико может пропустить еще 4-6 недель. Думаю, это боковая связка колена", – цитирует Даффа пресс-служба валлийского клуба.

Напомним, летом Суонси заплатил французскому Труа за Кухаревича 2 млн евро. Украинец провел на поле около 140 минут и отличился одним голом.

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