Украинский форвард переживает ужас в Англии – к мизерной практике добавилась тяжелая травма
16:02 - Читати українською
Николай Кухаревич совсем не так представлял себе адаптацию в английском Чемпионшипе.
Украинский легионер Суонси больше месяца не попадал в заявку команды. Главный тренер "лебедей" Майкл Дафф раскрыл проблемы Кухаревича.
Яремчука уничтожили за матч против команды четвертого дивизиона Испании: "Худший игрок на поле"
"Мико может пропустить еще 4-6 недель. Думаю, это боковая связка колена", – цитирует Даффа пресс-служба валлийского клуба.
Напомним, летом Суонси заплатил французскому Труа за Кухаревича 2 млн евро. Украинец провел на поле около 140 минут и отличился одним голом.
Миколенко помог Эвертону выйти в четвертьфинал, Челси уверенно победил без Мудрика: Кубок английской лиги
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter