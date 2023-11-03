Іспанська преса жорстко пройшлася по нападнику Валенсії Роману Яремчуку після кубкового матчу проти Логроньєса.

Українець вперше за місяць вийшов у основі "кажанів", але не зміг вразити проти представника четвертого дивізіону.

Логроньєс – Валенсія – 0:2 – відео голів та огляд матчу за участі Яремчука

Видання Plaza Deportiva поставило Яремчуку 4 бали з 10 (гірше лише у правого захисника Фульк'є). "Погано. Український форвард знову був вимкнений і не продемонстрував жодних передумов для гри у старті. Рубену Барасі ще потрібно попрацювати, щоб повернути його впевненість".

Super Deporte було ще жорсткішим: "Найгірший гравець Валенсії на полі. Йому не вдалося виграти жодної дуелі, вдарив ліктем суперника і покинув поле, нічим не виділившись".

Нагадаємо, Яремчук проводить сезон за Валенсію на правах оренди з Брюгге. Форвард награв близько 250 хвилин, але результативними діями ще не відзначався.

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