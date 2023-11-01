У середу відбулися 6 матчів Кубка англійської ліги. Звіт про три з них читайте на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу

Евертон – Бернлі – 3:0

Голи: Тарковскі, 13, Онана, 53, Янг, 90+3

Іпсвіч – Фулхем – 1:3

Голи: Беггот, 79 – Вілсон, 9, Муніс, 50, Кейрні, 77

Челсі – Блекберн – 2:0

Голи: Бадіашиль, 30, Стерлінг, 59

Шон Дайч не дав Віталію Миколенку відпочити у другорядному турнірі. Українець відбігав усі 90 хвилин матчу проти Бернлі і допоміг команді пройти у наступний етап. Тарковскі та Онана відзначилися у дебюті кожного з таймів, 38-річний Янг поставив масну крапку.

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Фулхем не мав проблем на полі одного з лідерів Чемпіоншипу – Іпсвіча. Лондонці відвантажили 3 голи "трактористам", яким слід сконцентруватися на виході в еліту.

Ще одна битва столиці проти другого дивізіону – Челсі приймав Блекберн. Михайло Мудрик досі недоступний через травму, проте партнери впевнено виконали завдання. Точні удари Бадіашиля та Стерлінга забезпечили "синім" місце у чвертьфіналі.

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