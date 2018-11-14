Український арбітр судитиме матч молодіжних збірних Англії та Італії

Бригада суддів на чолі з Віталієм Романовим відпрацює на спарингу між Італією U-21 та Англією U-21.

Міжнародний товариський матч між молодіжними збірними Італії та Англії судитимуть українські рефері. Головний арбітр матчу – Віталій Романов. Допомагатимуть йому Віктор Матяш і Олександр Жуков, повідомляє ua-football.com.

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Спаринг відбудеться 15 листопада о 19.30 на стадіоні Паоло Мацца. Відзначимо, що Італія U-21 та Англія U-21 готуються до чемпіонату Європи-2019. Британці пройшли кваліфікацію, вигравши відбіркову групу зі збірною України, а "скуадра адзурра" автоматично отримала місце в фінальній частині турніру на правах господаря.

Віталій Романов вважається одним з найкращих українських арбітрів на цей момент. Нещодавно він судив головний український матч осені Шахтар – Динамо. Класичне Романов не зіпсував, але питання до нього залишилися – зокрема, другу жовту картку Кендзьора отримав лише після підказки Степаненка.

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