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Англійський арбітр забув монетку та запропонував капітанам зіграти у "камінь, ножиці, папір" – курйозна дискваліфікація

08:00 7 Читать на русском
Англійський арбітр забув монетку та запропонував капітанам зіграти у "камінь, ножиці, папір" – курйозна дискваліфікація
Девід Макнамара / фото: Mirror

В Англії перед матчем жіночих команд між Манчестер Сіті та Редінгом трапився незвичний епізод. Арбітр поєдинку Девід Макнамара забув монетку у роздягальні та хотів оригінально вийти із ситуації.

Англійський арбітр Девід Макнамара отримав курйозну дискваліфікацію в чемпіонаті Англії. Перед поєдинком між жіночими командами Редінга та Манчестер Сіті рефері забув монетку в роздягальні та вирішив не повертатись за нею.

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Натомість Макнамара запропонував капітанам команд визначити того, хто розіграє м'яч, усім знайомим способом – за допомогою гри "камінь, ножиці, папір".

Втім, таке рішення арбітра не оцінили у Футбольній асоціації, визнавши такі дії непрофесійними. Рефері отримав дискваліфікацію на 21 день. Щоправда, у нього є право на апеляцію, інформує Sky Sports.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Редінг Редінг футбольні курйози Арбітри Футбольна асоціація Англії (FA) Жіночий футбол
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