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Украинский арбитр будет судить матч молодежных сборных Англии и Италии

16:32 22 Читати українською
Украинский арбитр будет судить матч молодежных сборных Англии и Италии
Виталий Романов

Бригада судей во главе с Виталием Романовым отработает на спарринге между Италией U-21 и Англией U-21.

Международный товарищеский матч между молодежными сборными Италии и Англии будут судить украинские рефери. Главный арбитр матча – Виталий Романов. Помогать ему будут Виктор Матяш и Александр Жуков, сообщает ua-football.com.

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Спарринг состоится 15 ноября в 19.30 на стадионе Паоло Мацца. Отметим, что Италия U-21 и Англия U-21 готовятся к чемпионату Европы-2019. Британцы прошли квалификацию, выиграв отборочную группу со сборной Украины, а "скуадра адзурра" автоматически получила место в финальной части турнира на правах хозяина.

Виталий Романов считается одним из лучших украинских арбитров на данный момент. Недавно он судил главный украинский матч осени Шахтер – Динамо. Классическое Романов не испортил, но вопросы к нему остались – в частности, вторую желтую карточку Кендзера получил только после подсказки Степаненко.

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Мир Италия U-21 Италия U-21 Арбитры Англия U-21 Англия U-21 Виталий Романов
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