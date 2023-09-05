Національна поліція продовжує шукати причетних до корупції в українському арбітражі.

Українських арбітрів викликають у поліцію / Фото з відкритих джерел

Низка арбітрів отримали виклик у поліцію для проведення слідчих дій, повідомляє у своєму Telegram-каналі журналіст Костянтин Андріюк.

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Правоохороннні органи зацікавили фігуранти двох матчів Першої ліги сезону 2017/18: поєдинок Жемчужина – Рух судив Дмитро Кривушкін, а матч між Колосом та Полтавою обслуговував Юрій Іванов. Окрім рефері, запрошення до Дніпровського управління поліції м. Києва отримали їхні асистенти та спостерігачі арбітражу. Слідчі дії заплановано на 6 вересня.

Українська асоціація футболу в особі Лучано Лучі вже відреагувала на лист від Національної поліції і відсторонила вищезгаданих персон на невизначений термін.

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