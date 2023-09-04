Шахтар розгромив Минай, а поєдинок запам'ятався лояльним ставленням арбітра до "гірників", який "заплющував" очі на деякі порушення правил. Гарно проявив себе Богдан В'юнник, який вийшов на заміну – віддав 2 асисти і забив.

Не обійшлось без скандалів у грі між Рухом та Металістом 1925 – наставник харків'ян Олег Голодюк скаржився на вилучення Мартинюка, який отримав другу жовту за сумнівну симуляцію. А поразка Оболоні від Полісся вийшла закономірною, хоча тренер "зелено-білих" переконаний у несправедливості пенальті на останніх хвилинах. Детальніше про все це дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".