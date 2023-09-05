Национальная полиция продолжает искать причастных к коррупции в украинском арбитраже.

Украинских арбитров вызывают в полицию / Фото из открытых источников

Ряд арбитров получили вызов в полицию для проведения следственных действий, сообщает в своем Telegram-канале журналист Константин Андриюк.

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Правоохранительные органы заинтересовали фигуранты двух матчей Первой лиги сезона 2017/18: поединок Жемчужина – Рух судил Дмитрий Кривушкин, а матч между Колосом и Полтавой обслуживал Юрий Иванов. Кроме рефери, приглашение в Днепровское управление полиции г. Киева получили их ассистенты и наблюдатели арбитража. Следственные действия запланированы на 6 сентября.

Украинская ассоциация футбола в лице Лучано Лучи уже отреагировала на письмо от Национальной полиции и отстранила вышеупомянутых персон на неопределенный срок.

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