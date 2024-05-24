Нападник Жирони Артем Довбик все ще може перебратися в Мадрид цього літа.

Українець залишається пріоритетом "матрацників" у літнє міжсезоння, повідомляє Bendita Aficion Rojiblanca. Попри інформацію іспанських ЗМІ, за якою Атлетіко начебто переключився на Сьорлота, наш легіонер – все ще ціль №1 для мадридського клубу.

"Не будемо робити нічого особливого для Довбика": тренер Жирони не збирається ламати гру заради Пічічі українця

Атлетіко наразі схиляється до кандидатури Довбика через дві вагомі причини. По-перше, важливе значення має вік гравця. Артем молодший від норвежця, якому в грудні виповниться 29, на два роки. Тож в Мадриді вважають українця кращим варіантом на довготривалу перспективу.

Крім цього, керівництво Атлетіко бачить передумови до подальшого зростання трансферної вартості Довбика, який зараз оцінюється у 30 мільйонів євро. Сьорлот, за версією Transfermarkt, удвічі дешевший.

Ліга чемпіонів – спортивна подія, яка заряджає драйвовими емоціями. А щоб отримати ще більше задоволення від гри, обирайте хрумкі рифлені чипси Lay’s Мах. Ця лінійка має особливо насичені смаки та щільну текстуру, тому смакуватиме ще більш яскраво. Спробуйте Lay’s Мах – насолоджуйтеся незабутніми враженнями.

Щоправда, мадридці очікують серйозних кроків від самого Артема, який мав би продемонструвати готовність перебратися на Метрополітано.

До слова, Жирона оцінює Довбика у щонайменше 40 мільйонів євро. Тоді як Атлетіко намагається знизити вартість трансферу, пропонуючи включити в угоду інших гравців.

Цікаво, що Атлетіко готує збільшення капіталу на понад 70 мільйонів євро. Клуб скликає збори акціонерів на 24 і 25 червня, щоб ухвалити рішення, яке б допомогло залишатися конкурентоспроможними і залишатися в першій десятці рейтингу УЄФА, зазначає Marca. Нові фінансові надходження будуть спрямовані на масштабну перебудову складу.

Перед останнім туром Прімери Довбик і Сьорлот ведуть запеклу боротьбу за трофей Пічічі. Норвежець випереджає українця на два голи. Жирона закриє сезон домашнім матчем з Гранадою, яка вже понизилась у класі, а Вільяреал завітає в гості до міцного середняка – Осасуни.

"Ми усі – Довбик": каталонська преса закликає допомогти українцеві виконати надскладну місію у Ла Лізі