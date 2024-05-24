Жирона зійдеться з Гранадою у поєдинку 38-го туру Ла Ліги, а Артем Довбик та Віктор Циганков вже звично вийдуть з перших хвилин.

Поєдинок Жирона – Гранада стане останнім для дуету українців за каталонців у цьому сезоні. І Довбик, і Циганков опинились у стартовому складі команди. Артем ще зберігає шанс завоювати трофей Пічічі – нагороду найкращому бомбардиру іспанської першості.

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Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути завершальний матч клубного сезону для Довбика та Циганкова можна на MEGOGO.

Стартовий склад Жирони:

Стартовий склад Гранади: