Довбик та Циганков у старті на фінальний матч Ла Ліги: онлайн-трансляція гри Жирона – Гранада
21:26 - Читать на русском
Жирона зійдеться з Гранадою у поєдинку 38-го туру Ла Ліги, а Артем Довбик та Віктор Циганков вже звично вийдуть з перших хвилин.
Поєдинок Жирона – Гранада стане останнім для дуету українців за каталонців у цьому сезоні. І Довбик, і Циганков опинились у стартовому складі команди. Артем ще зберігає шанс завоювати трофей Пічічі – нагороду найкращому бомбардиру іспанської першості.
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Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переглянути завершальний матч клубного сезону для Довбика та Циганкова можна на MEGOGO.
Стартовий склад Жирони:
Стартовий склад Гранади:
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