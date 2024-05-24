"Я дуже сильно підвернув ногу. Коли вибігли наші лікарі, я сказав, що потрібна заміна, але потім лід приклали і стало краще. Також вболівальники почали співати пісні, підбадьорювати.

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Я вийшов за поле, пробігся і трішки боліло. Вже на полі зрозумів, що по прямій я можу бігти, а при зміні траєкторії зрозумів, що треба заміна. Як взагалі міг продовжити грати? На якомусь адреналіні.

Ребров постійно запитує як я. З 30 травня у мене по плану робота з м'ячем і 4 червня вихід у загальну групу. Подивимося, як воно буде", – розповів Миколенко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, у матчі 29-го туру АПЛ проти Ліверпуля Миколенко невдало приземлився після верхової дуелі з Дарвіном Нуньєсом і на другий тайм вже не вийшов. Українець отримав травму гомілкостопа, через яку пропустив залишок клубного сезону.

Національна команда розпочне підготовку до чемпіонату Європи 30 травня в німецькому Нюрнберзі, де 3 червня проведе товариський матч із господарями Євро-2024. 7 червня наша команда зіграє з Польщею, а 11-го – з Молдовою.

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