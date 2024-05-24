Захисник збірної Бельгії Артур Теате наразі перебуває під питанням через травму в останньому матчі сезону.

Теате травмував щиколотку в матчі проти Ланса, через що участь на Євро-2024 опинилась під загрозою. Втім, Артур активно взявся за відновлення від пошкодження, яке не настільки серйозне, як здавалось, повідомляє Het Nieuwsblad.

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Зазначається, що Теате займається під наглядом лікарів збірної Бельгії та може встигнути до початку підготовки разом з усією командою. Наставник "червоних дияволів" Доменіко Тедеско оголосить склад вже 28-го травня, а 1-го червня розпочнуться тренувальні збори команди.

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Відзначимо, що Теате зіграв за Ренн у 40 матчах сезону, в яких відзначився 3 голами. Transfermarkt оцінює захисника у 20 млн євро.