У другому півфінальному матчі португальці взяли гору над іспанцями. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Футзал. Євро-2022, 1/2 фіналу

Португалія – Іспанія – 3:2

Голи: Коелью, 29, Зіку, 32, 39 – Гомес, 1, Чіно, 13

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Чинний чемпіон світу і чемпіон Європи 2018 року пропустив від іспанців уже на першій хвилині. Підопічним Жорже Браза ніяк не вдавалось переломити хід поєдинки і, зрештою, вони пропустили вдруге. За 8 хвилин до завершення першого тайму Іспанія заробила право на штрафний. Суперник очікував на прямий удар, однак гравці розіграли стандарт, перевівши м'яч на інший фланг, і Чіно потужним ударом збільшив перевагу.

Томаш Пасу ще до перерви міг скорочувати рахунок, але влучив у стійку. Зікі на останній хвилині пробивав вже у порожні ворота, але під м'яч кинувся захисник, який заблокував і добивання від Анжелу.

В середині другого тайму Ортіс привіз пенальті у свої ворота, і Коелью з позначки скоротив рахунок до мінімуму. За три хвилини Зіку ефектним пострілом відновив статус-кво. Згодом Адольфо дивом не влучив у ворота португальців.

На останній хвилині Зіку животом замкнув пас від Мендоси і, оформивши дубль, подарував Португалії путівку у фінал чемпіонату Європи.

Як наслідок, Іспанію у матчі за бронзу чекає зустріч з українцями, які у першому півфіналі поступились Росії (2:3). Поєдинок за третю сходинку відбудеться у неділю, 6 лютого. Початок зустрічі о 15:30.

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