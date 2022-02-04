Футзал. Євро-2022, 1/2 фіналу

Україна – Росія – 2:3

Голи: Сірий, 16, Абакшин, 35 – Соколов, 2, Афанасьєв, 15, Ніязов, 31

Нереалізований пенальті: Шотурма (голкіпер)

Росія – одна із найсильніших у цьому виді спорту, наразі посідає першу сходинку в рейтингу збірних. За всю історію проведення чемпіонатів Європи з футзалу ця команда лише двічі залишалася без медалей (у 2003 та 2010 роках). Наші зовсім не дружні сусіди підійшли до звітного матчу в чудовій формі, вигравши останні 10 матчів (з урахуванням кваліфікації). Безпосередньо на Євро-2022 Росія легко виграла групу C, здолавши Словаччину (7:1), Хорватію (4:0) та Польщу (5:1). У чвертьфіналі не вистояла Грузія (1:3).

Для українців це вже 6-й поспіль плей-офф футзального Євро. Наша збірна є постійним учасником турніру, а у 2001 та 2003 роках навіть грала у фіналі. Втім, останні 5 турнірів завершувалися для "синьо-жовтих" саме на першій стадії плей-офф. Майже 17 років "синьо-жовті" не потрапляли у четвірку найкращих на континенті. На цьому турнірі Україна не без везіння подолала груповий етап, набравши лише три очки. Зате у першому раунді плей-офф наші хлопці обіграли Казахстан (5:3).

Саме дуже переконлива гра у чвертьфіналі дозволяла сподіватися на успіх і сьогодні. Капітан "синьо-жовтих" Петро Шотурма напередодні пообіцяв, що наші футзалісти "положать душу й тіло, щоб потрапити до фіналу". Це похвально, але було дуже важливо не "перегоріти", зважаючи на неспортивний підтекст цього матчу. Вже стартові хвилини продемонстрували, що із цим впоратися не вдалося. Багато нервових дій в обороні. Два кутових поспіль біля наших воріт, і пропускаємо. Нандо та Абрамов вивели на удар Соколова. Той пробив, а рикошети від захисників лише завадили голкіперу. М'яч буквально закотився у наші ворота.

Швидко відійти від стартового шоку не вдалося. На це пішло хвилин десять. Росіяни встигли організувати ще кілька моментів – рятував Ципун, або ж суперники самі хибили. В України мало що вдавалося у нападі. Та й в обороні теж. Як наслідок – багато фолів. На 11-й хвилині наші хлопці вже досягли небезпечної позначки у п'ять порушень правил. Олександр Косенко вирішив, що потрібно більше тримати м'яч. Для цього Зварич почав виходити п'ятим польовим. Це як перевага, так і небезпека. Так, після однієї з атак ми не встигли зробити заміну. Афанасьєв спочатку пробив у поперечину, але на добиванні таки прошив Ципуна, який ледь встиг зайняти місце у воротах.

Українці не відступили від своєї тактики і вже за хвилину отримали нагороду. Цього разу більшість вдалося розіграти, і Сірий скоротив відставання у рахунку. Останні хвилини наші хлопці провели в атаці. Моменти зрівняти були. Найкращий – у Лебедя. Ярослав потужним ударом поцілив у поперечину. Хороша друга половина тайму від збірної України. На перерву пішли поступаючись, але з чітким усвідомленням, що відігратися нам під силу.

І знову початок тайму за росіянами. Нас рятує Ципун, штанга, марнотратство суперника... А от судді проти України! Один за одним два ідентичні епізоди. Однак арбітри покарали лише Данила Абакшина, навіть "нагородивши" гравця івано-франківського Урана жовтою карткою. Зрештою, це лише додало спортивної люті нашому футболісту. Три поспіль моменти біля воріт росіян завершувалися ударами Абакшина – один неточний, два заблоковані.

Коли здавалося, що гра остаточно стала рівною, знову пропустили. Швидка атака Росії. Закидання на Ніязова, який розкішним ударом у падінні знайшов шпарину між Ципуном та ближньою штангою. Олександр Косенко очікувано випускає додаткового польового. Це відразу могло спрацювати. Шотурма бив з небезпечної позиції – штанга врятувала суперника. Слідом момент у Сірого – Путілов на місці. Щільно затиснули ми росіян. Їхня оборона аж тріщить і нарешті дає збій. Шотурма б'є, Абакшин легенько підправляє. Гол! Ще 5 хвилин, аби відігратися.

Відверто не розуміє суперник, що робити з нашими п'ятьма польовими. Ми постійно на чужій половині. Супермомент у Шотурми. Петро бив з кількох метрів, але спрямував м'яч над поперечиною. Це був не останній шанс. За 72 секунди до кінця гри Корсун заробив пенальті. Шотурма взяв відповідальність на себе і пробив прямо у голкіпера. Неймовірна нагода відігратися втрачена... Ми ще встигли провести парочку атак, але Росія вистояла і вийшла у фінал чемпіонату Європи. Збірна України у неділю гратиме за третє місце.