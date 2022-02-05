"Двенадцатый игрок" в очередной раз продемонстрировал свою преданность сборной Украины.

Как известно, сборная Украины в полуфинале чемпионата Европы по футзалу уступила России со счетом 2:3 и теперь сразится с испанцами за бронзовые награды турнира. "Сине-желтые" по ходу матча уступали сопернику с разницей в два мяча, однако безумная поддержка фанатов в сверхпринципиальном матче заряжала подопечных Александра Косенко на подвиг.

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Болельщики нашей команды, кроме скандирования "Украина", исполнили легендарную песню "Путин – ху*ло". Диктору даже пришлось просить болельщиков не исполнять песни с нецензурной лексикой, поскольку матч могут остановить. Тогда украинцы сменили репетуар, взявшись напоминать всем, что "Кто не скачет, тот мос**ль".

Напомним, поединок за третье место состоится в воскресенье, 6 февраля. Начало встречи в 15.30.

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Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика

It’s 1-0 to Russia. Ukraine fired up and on five fouls already. 8 mins to go in 1st half. Their fans have just been warned over the PA system about political chants. Mr Putin coming in for some stick, I think #FutsalEURO #ukraine #russia pic.twitter.com/9wFGpIVpm1 — Jamie Fahey (@jamiefahey1) February 4, 2022