Українські арбітрині отримали призначення на матч іменитих збірних на ЧС-2023
16:42 - Читать на русском
Поєдинок між Нідерландами та Португалією на жіночому ЧС-2023 розсудять судді з України.
Катерина Монзуль призначена головним арбітром на матч жіночого ЧС-2023 між Нідерландами та Португалії, повідомляє FIFA.
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На лініях їх допомагатимуть Марина Стрілецька (Україна) та Пауліна Барановська (Польща). Четвертим рефері стане Міріам Маркот (Канада).
Зазначимо, що матч Нідерланди – Португалія жіночого ЧС-2023 відбудеться 23 липня, початок о 10:30.
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