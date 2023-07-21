ЧС-2023. Група С, 1 тур

Іспанія – Коста-Рика – 3:0

Голи: дель Кампо, 22 (авт), Бонматі, 24, Естер, 27

Незабитий пенальті: Ермосо, 34 (Іспанія)

Іспанія приїхала на турнір переписувати історію. Це лише її третя участь на жіночих Мундіалях. За попередні два рази команда з Піренейського півострова спромоглася виграти лише один матч із семи. Зараз усе інакше – тепер вони реально претендують на перемогу в турнірі.

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Коста-Рика відчула це з самого початку матчу. Іспанія не давала суперницям ні хвилини перепочинку, постійно атакуючи їхні ворота. Ще до перерви рахунок закономірно був розгромним. Упродовж п'яти хвилин в середині першого тайму піренейки забили три голи. Згодом мали шанс забити четвертий завдяки пенальті. Втім, Ермосо пробила дуже невдало. До речі, це означає, що фестиваль пенальті триває – поки на ЧС-2023 не було жодного матчу без 11-метрових.

Слід зазначити, що Іспанія встановила рекорд чемпіонатів світу. За перший тайм підопічні Хорхе Вільди завдали по воротах суперниць 26 ударів. Раніше це досягнення ділили між собою Німеччина і Швеція (в обох було по 20 спроб).

Здавалося, що після перерви можна чекати продовження, але іспанки більше форсували події. Так, вони контролювали ситуацію, знову виконали норматив у 20+ ударів, але реалізувати бодай один із моментів не змогли. Коста-Рику найкраще характеризує один удар за весь матч і той не в площині. На полі її видно не було.

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