Украинские арбитры получили назначения на матч именитых сборных на ЧМ-2023
16:42 - Читати українською
Поединок между Нидерландами и Португалией на женском ЧМ-2023 рассудят судьи из Украины.
Екатерина Монзуль назначена главным арбитром на матч женского ЧМ-2023 между Нидерландами и Португалией, сообщает FIFA.
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На линиях им будут помогать Марина Стрелецкая (Украина) и Паулина Барановская (Польша). Четвертым рефери станет Мириам Маркот (Канада).
Отметим, что матч Нидерланды – Португалия женского ЧМ-2023 состоится 23 июля, начало в 10:30.
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