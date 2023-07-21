ЧС-2023, 1 тур

Група А

Нігерія – Канада – 0:0

Нереалізований пенальті: Сінклер, 50 (Канада)

Вилучення: Абіодун, 90+8 (Нігерія)

Група В

Філіппіни – Швейцарія – 0:2

Голи: Бахманн, 45 (п), Пюбель, 64

Учасниці Мундіалю другий день поспіль продовжують соромити прогнозистів. Учора новозеландки сенсаційно обіграли Норвегію, а сьогодні не змогли набрати три очки чинні олімпійські чемпіонки. Канада так і не змогла пробити голкіперку збірної Нігерії.

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Саме Чіамака Ннадозі стала найкращою в матчі. Вона неодноразово виручала свою команду, а на 50-й хвилині здійснила міні-подвиг. Крістін Сінклер заробила пенальті й сама пішла виконувати покарання. Втім, найкраща бомбардирка серед усіх жіночих збірних не зуміла переграти 22-річну нігерійку. Ннадозі потягнула удар і встигла завадити канадкам добити.

Зрештою, Нігерія продовжила свою традицію на Мундіалях. У 21 столітті африканки 12 із 16 матчів у фінальних частинах чемпіонату світу завершували "сухими" нічиїми. У Канади також є символізм – вона ніколи не перемагала цього суперника в офіційних матчах, лише у спарингах. Сьогоднішня нічия зіграла на руку Австралії, яка залишилася одноосібною лідеркою.

Дебютанти чемпіонатів світу поки не можуть скласти гідну конкуренцію. Слідом за Ірландією поразки зазнали Філіппіни. Вони гідно почали матч проти Швейцарії, але поступово європейки перехопили ініціативу, часом навіть відверто домінували.

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Відкрити рахунок вдалося перед перервою. Рамона Бахманн реалізувала пенальті та повторила рекорд Джердана Шакірі – тепер двоє швейцарців забивали на чотирьох великих турнірах для збірних (Євро та ЧС). До речі, про пенальті. Поки в усіх матчах на ЧС-2023 арбітрині фіксували порушення в штрафному майданчику. Двічі їм у цьому допомагав VAR.

На початку другого тайму звітного матчу номінальним гостям вдалося подвоїти перевагу вже з гри. Голкіперка Філіппін відчайдушно намагалася цьому завадити, здійснивши кілька сейвів поспіль, але впоратися ще й з ударом Сераїни Пюбель не вдалося. Швейцарія набрала три очки і завдяки більшій кількості голів випередила Нову Зеландію на вершині таблиці групи А.

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