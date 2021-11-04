"Схоже, травма в ДТП для Лучано Лучі виявилася такою, яка не дозволяє йому повноцінно продовжувати роботу на посаді голови Комітету арбітрів України.

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Тому надалі очікуйте на цій посаді нового, свіженького італійця – Ніколу Ріцоллі. До кінця року мають представити його на цій посаді. Італійська арбітражно-керівна династія в українському футболі триває", – написав Андріюк в Telegram.

Додамо, що 50-річний Ріццолі був одним з найавторитетніших арбітрів Європи упродовж останнього десятиліття. Італійцю довіряли фінал ЛЧ 2012/13 між Баварією та Борусією, а також фінал ЧС-2014 між Німеччиною та Аргентиною. Кар'єру рефері завершив у 2017 році, після чого керував суддівським корпусом на батьківщині.

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