Ввечері 23 серпня з'явилися повідомлення, що очільник Комітету арбітрів УАФ потрапив у аварію, в якій постраждали кілька людей. При цьому відомостей про стан італійця не було – лише вказувалося, що він отримав тілесні ушкодження.

УАФ підтвердила, що Лучано Лучі дійсно був госпіталізований в одну із київських лікарень.

Лучі госпіталізований після ДТП – італієць сидів в одній машині з депутатом "Слуги народу"

"23 серпня о 15:45 у Дарницькому районі м. Києва сталася ДТП, в якій постраждав автомобіль Ford. У ньому перебували голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинившись на червоне світло світлофора. І в цей момент у нього врізався інший автомобіль. Внаслідок ДТП Лучано Лучі, Роман Лишень та водій отримали травми різного ступеня важкості", – інформує офіційний сайт УАФ.

"Лучано Лучі й Роман Лишень перебувають в одній із київських лікарень, – розповів голова Спортивно-медичного комітету УАФ В'ячеслав Попов. – Внаслідок ДТП вони на певний час втратили свідомість. Після госпіталізації їм обом зробили операції, у даний момент вони перебувають у свідомості, загрози їхньому життю не існує. Отримані травми можна характеризувати як середньої тяжкості. Я зараз перебуваю разом із лікарями, що контролюють стан пана Лучі та його помічника. Планую залишитися тут до ранку. Детальнішу інформацію про стан постраждалих можна буде повідомити пізніше. Поки лише можу додати, що ситуація перебуває під повним контролем Української асоціації футболу".

Нагадаємо, Лучано Лучі працює головою Комітету арбітрів УАФ з червня 2015 року. Нещодавно йому виповнилося 72.

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