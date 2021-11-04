"Похоже, травма в ДТП для Лучано Лучи оказалась такой, которая не позволяет ему полноценно продолжать работу в должности главы Комитета арбитров Украины.

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Поэтому в дальнейшем ожидайте на этом посту нового, свеженького итальянца – Николу Рицолли. До конца года должны представить его на этом посту. Итальянская арбитражно-руководящая династия в украинском футболе продолжается", – написал Андриюк в Telegram.

Добавим, что 50-летний Риццоли был одним из самых авторитетных арбитров Европы за последнее десятилетие. Итальянцу доверяли финал ЛЧ 2012/13 между Баварией и Боруссией, а также финал ЧМ-2014 между Германией и Аргентиной. Карьеру рефери завершил в 2017 году, после чего руководил судейским корпусом на родине.

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