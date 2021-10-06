Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі відбору Євро-2023
22:08 - Читать на русском
Українські судді знову отримали можливість показати себе на міжнародному рівні.
Поєдинок групи А відбірного турніру чемпіонату Європи 2023 року між молодіжними збірними Хорватії та Норвегії розсудить українська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Головним рефері матчу буде Ярослав Козик. На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев та Володимир Висоцький. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Дмитро Кривушкін.
Нагадаємо, зустріч відбудеться 8 жовтня у хорватському місті Вараждин.
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