Украинская бригада арбитров будет работать на матче отбора Евро-2023
22:08 - Читати українською
Украинские судьи снова получили возможность показать себя на международном уровне.
Поединок группы А отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года между молодежными сборными Хорватии и Норвегии рассудит украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УАФ.
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Главным рефери матча будет Ярослав Козик. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кривушкин.
Напомним, встреча состоится 8 октября в хорватском городе Вараждин.
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