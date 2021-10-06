Украинские судьи снова получили возможность показать себя на международном уровне.

Поединок группы А отборочного турнира чемпионата Европы 2023 года между молодежными сборными Хорватии и Норвегии рассудит украинская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УАФ.

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Главным рефери матча будет Ярослав Козик. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Владимир Высоцкий. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дмитрий Кривушкин.

Напомним, встреча состоится 8 октября в хорватском городе Вараждин.

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