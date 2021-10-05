Матч бразильської Серії А2 чемпіонату Гаучо між Гуарані та спортивним клубом Сан-Паулу був перерваний через наджорстоку поведінку захисника Вільяма Рібейро.

В одному з епізодів арбітр Родріго Крівеллеро зупинив гру, аби показати Рібейро жовту картку, що дуже обурило гравця.

Курйозний гол екс-гравця Динамо і вилучення Рохо у відеоогляді матчу Рівер Плейт – Бока Хуніорс – 2:1

Вільям сильно штовхнув арбітра, зваливши того з ніг, після чого вдарив по голові. Суддя втратив свідомість, через що швидка допомога забрала його з поля. Рібейро ж заарештувала поліція – захисника звинувачують у замаху на вбивство.

Президент ліги написав у своєму твіттері про стан рефері – Крівеллеро вже йде на поправку. Щодо Рібейро, то брутальний епізод розглядатимуть у суді.

Синхронні провали грандів, помста Суареса Куману і Барселоні, Мілан повторює успіх славетних часів Шеви – огляд вікенду