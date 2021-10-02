Фамилия Рачинская в нашем футболе является довольно известной. В 2000-х Наталья Рачинская стала первой в истории элитного дивизиона Украины женщиной-ассистентом арбитра. Она обслуживала матчи чемпионата Украины, финал Кубка и поединок за Суперкубок, работала на женском финале ЛЧ 2013/14 и решающем поединке чемпионата мира среди женщин в 2015-м. Закончила карьеру арбитра в 2017 году, достигнув предельного возраста для рефери.

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Но сейчас у нее есть преемница с такой же фамилией. Ирина Рачинская работает ассистентом рефери в чемпионате Украины U-19, но надеется перейти на ступень выше и поработать в элитном дивизионе украинского футбола.

Несмотря на одинаковые фамилии, Ирина и Наталья Рачинская не являются родственниками. Зато арбитра, которая родилась в Черновцах, многие сравнивают с ее знаменитой землячкой – звездой Голливуда Милой Кунис. 38-летняя актриса тоже является уроженкой столицы Буковины, а Рачинская и звезда кинематографа действительно чем-то похожи.

"Футбол – это уже как смысл жизни для меня, ведь я каждый день проживаю с мыслями о нем. В свободное от судейства время езжу смотреть матчи, смотрю УПЛ и другие чемпионаты. Это уже больше, чем работа или хобби, это уже где-то в сердце .

Приходится ли слышать недовольство болельщиков? Иногда слышишь какие-то выкрики на заднем плане, нецензурные высказывания в свой адрес, но со временем научилась от этого абстрагироваться, ведь это только мешает работать", – считает девушка.

Ирина Рачинская активно ведет Instagram, регулярно подбрасывая поклонникам свеженькие фото – и не только из футбольных полей. В то же время, она не забывает об образовании. В частности, 24-летняя арбитр закончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича с красным дипломом.

Кроме футбола, девушка любит животных. В частности, у нее есть щенок породы самоед, которого Ирина завела два месяца назад. Айми (именно так зовут четырехлапую) даже имеет собственную страницу в Instagram.

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