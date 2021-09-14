На телеканалі Футбол запустили проект EXTRA TIME, який присвячений огляду матчів УПЛ, а його ведучою стала спокуслива Емма Ді.

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Дівчина вже має досвід роботи перед камерами, вона працювала ведучою на музичному каналі М1. Також Емму можна було помітити на обкладинках чоловічих журналів у спекотних фотосесіях.

Ді приписували роман з голкіпером Шахтаря Олексієм Шевченком, який публікував спільні фото з дівчиною в Instagram. Сама красуня не коментує своє особисте життя.

Побачити Емму на ТБ, а заодно і переглянути хайлайти матчів УПЛ можна щопонеділка на ТК Футбол 1 о 21:25.

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