Золоті 90-ті: Шева проти найкращого захисника Італії, монстри з Балкан роблять Україні боляче, ще 28 фото "старої школи"
Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".
1. Свіжу підбірку розпочинає італійський нападник Джанлука Віаллі, який вривається до нас на вільних синіх крилах Челсі. У другій половині 90-х він зіграв у футболці "пенсіонерів" 88 матчів, забив 40 голів, а також очолював команду.
2. У своїй тривалій іспанській одіссеї легендарний мексиканець Уго Санчес зробив паузу між Реалом та Райо Вальєкано, щоб відіграти сезон 1992/93 за Америку із Мехіко.
3. Роберто Баджо на вулицях США у розпал ЧС-1994.
4. Алан Ширер і Тедді Шерінгем – ударний тандем збірної Англії (41 гол на двох!).
5. Міланське дербі не без африканського колориту. Нігерійський захисник із косичками Тарібо Вест пильнує ліберійського форварда Джорджа Веа.
6. Бока Хуніорс – остання зупинка Дієго Марадони перед завершенням кар'єри у 1997-му.
7. Уго Ехіогу, захисник Астон Вілли, із Кубком Ліги-1996. У фіналі бірмінгемці розбили Лідс – 3:0.
8. У 90-х наставник Арсенала Арсен Венгер ще й сам залюбки вовтузився з м'ячем.
9. Ервін Куман (Гронінген) тисне руку своєму молодшому брату Рональду (Фейєнорд) перед матчем чемпіонату Нідерландів 1995/96.
10. Рік 1997-й. Зірковий французький півзахисник Давід Жинола після трансферу з Нюкасла у Тоттенхем.
11. Впізнали? Малий Роналдінью зі своїм старшим братом – Роберто де Асісом, який трохи пограв у Європі (Сьйон, лісабонський Спортінг, Ештрела, Монпельє).
12. Алессандро Дель П'єро, юна зірка Ювентуса, у 1996-му.
13. З м'ячем – Томас Бролін, найкращий бомбардир збірної Швеції на Євро-1992.
14. Стиль від Роберто Ді Маттео, хавбека Челсі другої половини 90-х. У 2012-му, вже у якості головного тренера, він приведе "аристократів" до перемоги у фіналі ЛЧ.
15. Джордж Фініді, нігерійський хав Бетіса, на радощах цілує Денілсона – найдорожчого футболіста світу.
16. Роберто Карлос заряджає гармату – буде черговий шедевр (1998 рік).
17. Роберто Баджо і його син Маттіа. На той момент "Божественний хвостик" виступав за Болонью (1997/98).
18. Давор Шукер (ліворуч) і Предраг Міятовіч – балканська зв'язка в атаці Реала, яка у 90-х попила багато крові українським уболівальникам. Шукер неодноразово забивав нашій збірній, а Педя зняв павутинку з воріт Шовковського у чвертьфіналі ЛЧ.
19. Німецький нападник Руді Фьоллер атакує колумбійця Рене Ігіту в матчі Кубка світу-1990 (зіграли внічию 1:1). Більше про витівки епатажного воротаря слухайте у подкасті Дмитра Джулая.
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20. У 1992 році зі скромної фінської команди МюПа до Аякса приїхав молодий форвард Ярі Літманен. Тут він стане справжньою легендою, а згодом пограє ще й за Барселону та Ліверпуль.
21. Ще одна унікальна знахідка для нідерландського чемпіонату тих часів – Роналдо. У 1994-му проспекта Крузейро підписав ейндховенський ПСВ. Тут "Зубастик" наколотить 54 м'ячі за два сезони.
22. Сезон 1995/96, матч МЮ – Вімблдон. Великий та жахливий Вінні Джонс намагається вивести із рівноваги рефері Пола Даркіна.
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23. Уругвайський маестро ефектних голів Альваро Рекоба. В Інтері його називали "Китаєць".
24. Зінедін Зідан і Девід Бекхем обмінюються футболками після першого півфінального матчу ЛЧ-1999 між МЮ та Ювентусом (1:1).
25. Хакан Шукюр – найкращий бомбардир в історії збірної Туреччини (51 гол). Тепер від колишньої слави залишилися лиш крихти – екс-футболіст живе у вигнанні.
26. Наша бомбардирська відповідь Шукюру. Олег Матвєєв – найкращий снайпер Вищої ліги-1997 у складі донецького Шахтаря.
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27. П'єрлуїджі Колліна підбадьорює оборонця Баварії Самюеля Куффура – той безсило ридав після фінального свистка. Один із найемоційніших кадрів легендарного фіналу ЛЧ-1999.
28. Чотириразовий найкращий захисник року в Італії Алессандро Неста (Лаціо) не завжди справлявся із Андрієм Шевченком. Надалі, починаючи з 2002-го, вони гратимуть в одній команді.
29. Король Ерік Кантона епатує, прогулюючись із шимпанзе. Міг собі дозволити!
30. Батько Петер, голкіпер МЮ і збірної Данії, був головним взірцем для маленького Каспера Шмейхеля. Династія – від батька до сина.
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