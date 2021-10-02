Дербі делла Мадонніна і його колорит / Фото з відкритих джерел

1. Свіжу підбірку розпочинає італійський нападник Джанлука Віаллі, який вривається до нас на вільних синіх крилах Челсі. У другій половині 90-х він зіграв у футболці "пенсіонерів" 88 матчів, забив 40 голів, а також очолював команду.

2. У своїй тривалій іспанській одіссеї легендарний мексиканець Уго Санчес зробив паузу між Реалом та Райо Вальєкано, щоб відіграти сезон 1992/93 за Америку із Мехіко.

3. Роберто Баджо на вулицях США у розпал ЧС-1994.

4. Алан Ширер і Тедді Шерінгем – ударний тандем збірної Англії (41 гол на двох!).

5. Міланське дербі не без африканського колориту. Нігерійський захисник із косичками Тарібо Вест пильнує ліберійського форварда Джорджа Веа.

6. Бока Хуніорс – остання зупинка Дієго Марадони перед завершенням кар'єри у 1997-му.

7. Уго Ехіогу, захисник Астон Вілли, із Кубком Ліги-1996. У фіналі бірмінгемці розбили Лідс – 3:0.

8. У 90-х наставник Арсенала Арсен Венгер ще й сам залюбки вовтузився з м'ячем.

9. Ервін Куман (Гронінген) тисне руку своєму молодшому брату Рональду (Фейєнорд) перед матчем чемпіонату Нідерландів 1995/96.

10. Рік 1997-й. Зірковий французький півзахисник Давід Жинола після трансферу з Нюкасла у Тоттенхем.

11. Впізнали? Малий Роналдінью зі своїм старшим братом – Роберто де Асісом, який трохи пограв у Європі (Сьйон, лісабонський Спортінг, Ештрела, Монпельє).

12. Алессандро Дель П'єро, юна зірка Ювентуса, у 1996-му.

13. З м'ячем – Томас Бролін, найкращий бомбардир збірної Швеції на Євро-1992.

14. Стиль від Роберто Ді Маттео, хавбека Челсі другої половини 90-х. У 2012-му, вже у якості головного тренера, він приведе "аристократів" до перемоги у фіналі ЛЧ.

15. Джордж Фініді, нігерійський хав Бетіса, на радощах цілує Денілсона – найдорожчого футболіста світу.

16. Роберто Карлос заряджає гармату – буде черговий шедевр (1998 рік).

17. Роберто Баджо і його син Маттіа. На той момент "Божественний хвостик" виступав за Болонью (1997/98).

18. Давор Шукер (ліворуч) і Предраг Міятовіч – балканська зв'язка в атаці Реала, яка у 90-х попила багато крові українським уболівальникам. Шукер неодноразово забивав нашій збірній, а Педя зняв павутинку з воріт Шовковського у чвертьфіналі ЛЧ.

19. Німецький нападник Руді Фьоллер атакує колумбійця Рене Ігіту в матчі Кубка світу-1990 (зіграли внічию 1:1). Більше про витівки епатажного воротаря слухайте у подкасті Дмитра Джулая.

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20. У 1992 році зі скромної фінської команди МюПа до Аякса приїхав молодий форвард Ярі Літманен. Тут він стане справжньою легендою, а згодом пограє ще й за Барселону та Ліверпуль.

21. Ще одна унікальна знахідка для нідерландського чемпіонату тих часів – Роналдо. У 1994-му проспекта Крузейро підписав ейндховенський ПСВ. Тут "Зубастик" наколотить 54 м'ячі за два сезони.

22. Сезон 1995/96, матч МЮ – Вімблдон. Великий та жахливий Вінні Джонс намагається вивести із рівноваги рефері Пола Даркіна.

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23. Уругвайський маестро ефектних голів Альваро Рекоба. В Інтері його називали "Китаєць".

24. Зінедін Зідан і Девід Бекхем обмінюються футболками після першого півфінального матчу ЛЧ-1999 між МЮ та Ювентусом (1:1).

25. Хакан Шукюр – найкращий бомбардир в історії збірної Туреччини (51 гол). Тепер від колишньої слави залишилися лиш крихти – екс-футболіст живе у вигнанні.

26. Наша бомбардирська відповідь Шукюру. Олег Матвєєв – найкращий снайпер Вищої ліги-1997 у складі донецького Шахтаря.

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27. П'єрлуїджі Колліна підбадьорює оборонця Баварії Самюеля Куффура – той безсило ридав після фінального свистка. Один із найемоційніших кадрів легендарного фіналу ЛЧ-1999.

28. Чотириразовий найкращий захисник року в Італії Алессандро Неста (Лаціо) не завжди справлявся із Андрієм Шевченком. Надалі, починаючи з 2002-го, вони гратимуть в одній команді.

29. Король Ерік Кантона епатує, прогулюючись із шимпанзе. Міг собі дозволити!

30. Батько Петер, голкіпер МЮ і збірної Данії, був головним взірцем для маленького Каспера Шмейхеля. Династія – від батька до сина.

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