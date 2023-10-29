Борусія U-19 впевнено розібралася з Фортуною із Дюссельдорфа. Данило Кревсун знову забив гол.

Юніорська Бундесліга, 9-й тур, Захід

Борусія U-19 – Фортуна U-19 – 4:0

Голи: Рійхофф, 5, (пен.), 28, (пен.), Кревсун, 45+3, Кемпбелл, 57

Дортмундці змітають суперника за суперником у своєму дивізіоні. За 9 турів Борусія здобула 9 перемог, а різниця м'ячів становить 30-2.

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Знову результативний матч провів український легіонер "джмелів". У минулому турі Данило Кревсун оформив дубль, а сьогодні відзначився одним забитим м'ячем. Загалом у нинішньому сезоні наш земляк записав у свій актив уже 6 голів та одну результативну передачу.